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Отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины

Новости » Общество    15.10.2019 - 12:56
Отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Социальные объекты отапливаются в 19 областях

По состоянию на 15 октября отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что по данным областных государственных администраций, объекты жилищной сферы отапливаются в 7 областях, объекты социальной сферы - 19 областях и Киеве.

При этом жилищную сферу начали подключать к теплу в Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской и Киевской областях.

Отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины

Фото: инфографика (facebook.com/MinregionUkraine)

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов - Смела и Новый Роздол.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе рекордного пресс-марафона заявил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине.

"Идет полная угроза отопительного сезона. В той или области. Сейчас не важно где, по всей Украине. Я знаю и я этим занимаюсь", - заявил он. Кроме того, Зеленский отметил проблемы с отопительным сезоном в Львовской области.

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