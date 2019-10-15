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Опалювальний сезон стартував вже у семи областях України

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 12:56
Опалювальний сезон стартував вже у семи областях України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Соціальні об'єкти опалюються в 19 областях

Станом на 15 жовтня опалювальний сезон стартував вже в семи областях України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що за даними обласних державних адміністрацій, об'єкти житлової сфери опалюються в 7 областях, об'єкти соціальної сфери - 19 областях та Києві.

При цьому житлову сферу почали підключати до тепла у Сумській, Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Київській областях.

Опалювальний сезон стартував вже у семи областях України

Фото: інфографіка (facebook.com/MinregionUkraine)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, крім двох міст - Сміла та Новий Розділ.

До цього президент України Володимир Зеленський у ході рекордного прес-марафону заявив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні.

"Йде повна загроза опалювального сезону. В тій чи області. Зараз не важливо де, по всій Україні. Я знаю і я цим займаюся", - заявив він. Крім того, Зеленський відзначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.

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