Опалювальний сезон стартував вже у семи областях України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Соціальні об'єкти опалюються в 19 областях

Станом на 15 жовтня опалювальний сезон стартував вже в семи областях України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що за даними обласних державних адміністрацій, об'єкти житлової сфери опалюються в 7 областях, об'єкти соціальної сфери - 19 областях та Києві.

При цьому житлову сферу почали підключати до тепла у Сумській, Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Київській областях.

Фото: інфографіка (facebook.com/MinregionUkraine)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, крім двох міст - Сміла та Новий Розділ.

До цього президент України Володимир Зеленський у ході рекордного прес-марафону заявив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні.

"Йде повна загроза опалювального сезону. В тій чи області. Зараз не важливо де, по всій Україні. Я знаю і я цим займаюся", - заявив він. Крім того, Зеленський відзначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.