Отопительный сезон станет маркером способности государства отвечать на вызовы, - эксперт

Разработав план действий для сохранения тарифов на нынешнем уровне, Кличко и АГУ не позволили центральной власти переложить ответственность за рост тарифов на общины. То, как отреагирует власть на эти предложения, станет четким маркером уровня ее коррупции и способности реагировать на вызовы.

"Кличко ударил по одной из самых болезненных тем для власти - тарифам на ЖКХ. Дело в том, что резкое повышение цен на газ на мировом рынке ставит большие вопросы относительно отопительного сезона. Цены на газ выросли в три раза, соответственно, теплокоммунэнерго должны будут повысить цену за отопление до рыночной цены, иначе они просто обанкротятся. По сути, центральная власть переложила ответственность за срыв отопительного сезона на местные власти, чтобы потом говорить, что "это не мы, а они". А Кличко вместе с Ассоциацией городов нанесли превентивный удар", - пишет Романенко.

Предложения Ассоциации городов Украины свидетельствуют о том, что для сохранения тарифов на тепло на действующем уровне нужны десятки миллионов гривен, отмечает эксперт. У громад таких денег нет, поэтому АГУ предложила правительству увеличить долю налогов, которая зачисляется в местные бюджеты, и расширить программы субвенций. Однако Кабмин отказывается выделять деньги на это, хотя недавно получил безвозвратную помощь от МВФ и рапортовал о перевыполнении плана по налогам.

"Шмыгаль только вчера отрапортовал, что у государства нет 12 млрд гривен на дотации населению. Это очень странно слышать, учитывая, что власть все лето живо рапортовала о превышении поступлений налогов в десятки миллиардов гривен от предполагаемого. Плюс пришли 2,7 млрд долларов от МВФ, которые, похоже, мы снова традиционно прожрем. Плюс большая стройка, которая жрет 10% всего бюджета страны", - перечисляет Романенко.

Он подчеркивает: ситуация, которая складывается вокруг отопительного сезона, станет четким маркером уровня коррупции в государственной власти и способности решать реальные проблемы.

"Зеленский говорил о том, что там, где «цифра» (цифровые услуги, - ред.), не воруют, а в Украине, мол, уже такая цифра, что зря клеветники говорят о масштабной коррупции. Однако ситуация, которая складывается вокруг отопительного сезона и в энергетике, похоже, станет четким маркером, что у нас с коррупцией и способностью государства прогнозировать элементарные ситуации и отвечать на эти вызовы", - отмечает Юрий Романенко.

В то же время, по его словам, уже сейчас однозначно можно говорить о том, что отопительный сезон резко обострит отношения регионов с центральной властью.