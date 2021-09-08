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Украина готова к отопительному сезону на 80%, - Шмыгаль

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Украина, Среда 08 сентября 2021 13:16
Украина готова к отопительному сезону на 80%, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Готовность Украины к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 80%. Запасы газа достаточны для его прохождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube.

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что местные власти, как в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

"Именно органы местного самоуправления теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", - сказал он.

По его словам "Нафтогаз" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 гривен за кубометр в рамках трехлетнего контракта. "Такая цена позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне", - добавил премьер.

Шмыгаль напомнил, что запасы газа в ПХГ Украины составляют 18 млрд кубометров на 1 сентября, а на начало отопительного сезона они вырастут до 19-20 млрд кубометров, чего достаточно для прохождения сезона.

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