Опалювальний сезон стане маркером здатності держави відповідати на виклики, - експерт

Розробивши план дій для збереження тарифів на чинному рівні, Кличко та АМУ не дозволили центральній владі перекласти відповідальність за зростання тарифів на громади. Те, як відреагує влада на ці пропозиції, стане чітким маркером рівня її корупції та здатності реагувати на виклики.

"Кличко вдарив по одній з найбільш болючих тем для влади - тарифам на ЖКХ. Справа в тому, що різке підвищення цін на газ на світовому ринку ставить великі питання відносно опалювального сезону. Ціни на газ зросли в три рази, відповідно, теплокомуненерго повинні будуть підвищити ціну за опалення до ринкової ціни, інакше вони просто збанкрутують. По суті, центральна влада переклала відповідальність за зрив опалювального сезону на місцеві влади, щоб потім говорити, що "це не ми, а вони". А Кличко разом з Асоціацією міст нанесли превентивний удар", - пише Романенко.

Пропозиції Асоціації міст України свідчать про те, що для збереження тарифів на тепло на чинному рівні потрібні десятки мільйонів гривень, зазначає експерт. У громад таких грошей немає, тому АМУ запропонувала уряду збільшити частку податків, яка зараховується до місцевих бюджетів, та розширити програми субвенцій. Втім, Кабмін відмовляється виділяти гроші на це, хоча нещодавно отримав безповоротну допомогу від МВФ та рапортував про перевиконання плану по податках.

"Шмигаль тільки вчора відрапортував, що у держави немає 12 млрд гривень на дотації населенню. Це дуже дивно чути, враховуючи, що влада все літо жваво рапортувала про перевищення надходжень податків в десятки мільярдів гривень від передбачуваного. Плюс прийшли 2,7 млрд доларів від МВФ, які, схоже, ми знову традиційно прожрем. Плюс велике будівництво, яке жере 10% всього бюджету країни", - перераховує Романенко.

Він підкреслює: ситуація, яка складається навколо опалювального сезону, стане чітким маркером рівня корупції в державній владі та здатності вирішувати реальні проблеми.

"Зеленський говорив про те, що там, де «цифра» (цифрові послуги, - ред.), не крадуть, а в Україні, мовляв, вже така цифра, що даремно наклепники кажуть про масштабну корупцію. Однак ситуація, яка складається навколо опалювального сезону і в енергетиці, схоже, стане чітким маркером, що у нас з корупцією і здатністю держави прогнозувати елементарні ситуації і відповідати на ці виклики", - зазначає Юрій Романенко.

Втім, за його словами, вже зараз однозначно можна казати про те, що опалювальний сезон різко загострить відносини регіонів з центральною владою.