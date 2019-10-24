Отопительный сезон начался почти во всех областях Украины: карта

Отопительный сезон начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Кроме того, по состоянию на 24 октября, утром в Украине отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% - жилищной.

В частности, в Полтавской, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях отапливают более 50% объектов жилищной сферы.

Отметим, что в связи с ухудшение погоды в столице власти с 25 октября запускают систему отопления.

Кроме того, в двух городах Львовской области начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. В связи с этим в городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию.

В свою очередь, премьер Алексей Гончарук заявлял, что проблемы со стартом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области будут в ближайшее время решены.