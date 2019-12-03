Отопительный сезон: Минрегион назвал проблемные области

На 100% к отоплению подключены 20 областей
По состоянию на 3 декабря проблемы с отопительным сезоном испытывают четыре области. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.
Сообщается, что на сегодня на 100% подключены к отоплению 20 областей. В то же время по данным областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением есть в таких регионах:
Фото: инфографика Минрегиона
Напомним, ранее в Кабмине назвали причину срыва отопительного сезона в Светловодске. По словам министра развития общин и территорий Алены Бабак, срыв произошел из-за кризиса местного самоуправления.
Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло почти в два раза в следующем отопительном сезоне.