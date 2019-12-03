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Отопительный сезон: Минрегион назвал проблемные области

Новости » Общество     03.12.2019 - 11:31
Отопительный сезон: Минрегион назвал проблемные области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На 100% к отоплению подключены 20 областей

По состоянию на 3 декабря проблемы с отопительным сезоном испытывают четыре области. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

Сообщается, что на сегодня на 100% подключены к отоплению 20 областей. В то же время по данным областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением есть в таких регионах:

  • в Запорожской области - 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения, сроки подключения 10 и 15 декабря;
  • в Кировоградской области - в Светловодске неотапливаемых 8 жилых домов и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 03-04.12.2019;
  • в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 10.12.2019;
  • в Черниговской области - в Нежинском районе не отапливаются 6 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 03.12.2019;
  • в Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 06.12.2019.

Отопительный сезон: Минрегион назвал проблемные области

Фото: инфографика Минрегиона

Напомним, ранее в Кабмине назвали причину срыва отопительного сезона в Светловодске. По словам министра развития общин и территорий Алены Бабак, срыв произошел из-за кризиса местного самоуправления.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло почти в два раза в следующем отопительном сезоне.

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