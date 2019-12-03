Опалювальний сезон: Мінрегіон назвав проблемні області

На 100% до опалення підключено 20 областей
Станом на 3 грудня проблеми з опалювальним сезоном відчувають чотири області. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.
Повідомляється, що на сьогодні на 100% підключено до опалення 20 областей. У той же час за даними обласних та Київської міської державних адміністрацій проблемні питання з опаленням є в таких регіонах:
Фото: інфографіка Мінрегіону
Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали причину зриву опалювального сезону у Світловодську. За словами міністра розвитку громад і територій Олени Бабак, зрив стався через кризу місцевого самоврядування.
Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло майже в два рази в наступному опалювальному сезоні.