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Опалювальний сезон: Мінрегіон назвав проблемні області

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 11:31
Опалювальний сезон: Мінрегіон назвав проблемні області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На 100% до опалення підключено 20 областей

Станом на 3 грудня проблеми з опалювальним сезоном відчувають чотири області. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні на 100% підключено до опалення 20 областей. У той же час за даними обласних та Київської міської державних адміністрацій проблемні питання з опаленням є в таких регіонах:

  • в Запорізькій області - 2 навчальних заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади, терміни підключення 10 і 15 грудня;
  • у Кіровоградській області - у Світловодську неопалюваних 8 житлових будинків та 1 навчальний заклад Орієнтовний термін підключення - 03-04.12.2019;
  • у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 13 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019;
  • у Чернігівській області - у Ніжинському районі не опалюються 6 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 03.12.2019;
  • у Києві - неопалюваних 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 06.12.2019.

Опалювальний сезон: Мінрегіон назвав проблемні області

Фото: інфографіка Мінрегіону

Нагадаємо, раніше в Кабміні назвали причину зриву опалювального сезону у Світловодську. За словами міністра розвитку громад і територій Олени Бабак, зрив стався через кризу місцевого самоврядування.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на тепло майже в два рази в наступному опалювальному сезоні.

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