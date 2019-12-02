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В Кабмине назвали причину срыва отопительного сезона в Светловодске

Новости » Общество     02.12.2019 - 00:35
В Кабмине назвали причину срыва отопительного сезона в Светловодске
Фото: Алена Бабак (samopomich.ua)

Министр считает причиной кризис местного самоуправления

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что срыв отопительного сезона в Светловодске случился из-за кризиса местного самоуправления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, в городе уже очень давно продолжается безвластие. Министр отметила, что Светловодску нужен мэр.

"Еще с прошлого года были обращения к Верховной раде провести внеочередные выборы мэра. Головы нет, секретари совета меняются, коммунальное имущество передали непонятно каким образом частной компании, включая сети и имущество, являющееся системами жизнеобеспечения, что запрещено законом. Этому городу нужен мэр", - сказала Бабак.

Напомним, по состоянию на 1 декабря в Светловодске (Кировоградская область) продолжаются работы по ликвидации локальных порывов на теплосетях, город до сих пор остается без отопления.

Ранее сообщалось, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.

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