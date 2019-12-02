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Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло почти в два раза

Новости » Политика     02.12.2019 - 16:21
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло почти в два раза
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Резкое снижение тарифов готовится на отопительный период 2020-2021

Украинские власти готовят снижение тарифов на отопление почти в два раза. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, правительство работает над тем, чтобы этой зимой были снижены платежки за отопление.

"Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Как отметил премьер, принятие закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "людям главное понимать, что не буде выше, а будет меньше".

Отметим, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.

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