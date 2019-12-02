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К отоплению на 100% еще не подключены четыре области

Новости » Общество     02.12.2019 - 13:31
К отоплению на 100% еще не подключены четыре области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых регионах есть проблемы с отоплением

По состоянию на 2 декабря полностью подключены к отоплению 20 областей, в то время как в некоторых регионах зафиксированы проблемы с началом отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Так, на 100% не подключены к отоплению Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. Впрочем, подача тепла в этих регионах уже приближается к значению в 100%.

Также сообщается, что проблемные вопросы с отоплением зафиксированы в таких регионах:

  • В Запорожской области - 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие заведения, сроки подключения - 10 и 15 декабря;
  • В Кировоградской области - в Светловодске не отапливаются 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 2 декабря;
  • В Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 13 образовательных учреждений. Ориентировочный срок подключения - 2 декабря;
  • В Черниговской области в Нежинском районе не отапливаются 6 образовательных учреждений. Ориентировочный срок подключения - 2 декабря.

В столице еще не отапливаются 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 6 декабря.

К отоплению на 100% еще не подключены четыре области

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы снова начнут платить рыночную цену газа. Также сообщалось, что в Кабмине не исключают проблемы в работе ГТС без транзита газа.

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительстваотопительный сезон
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