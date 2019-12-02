К отоплению на 100% еще не подключены четыре области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых регионах есть проблемы с отоплением

По состоянию на 2 декабря полностью подключены к отоплению 20 областей, в то время как в некоторых регионах зафиксированы проблемы с началом отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Так, на 100% не подключены к отоплению Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. Впрочем, подача тепла в этих регионах уже приближается к значению в 100%.

Также сообщается, что проблемные вопросы с отоплением зафиксированы в таких регионах:

В Запорожской области - 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие заведения, сроки подключения - 10 и 15 декабря;

В Кировоградской области - в Светловодске не отапливаются 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 2 декабря;

В Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 13 образовательных учреждений. Ориентировочный срок подключения - 2 декабря;

В Черниговской области в Нежинском районе не отапливаются 6 образовательных учреждений. Ориентировочный срок подключения - 2 декабря.

В столице еще не отапливаются 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 6 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы снова начнут платить рыночную цену газа. Также сообщалось, что в Кабмине не исключают проблемы в работе ГТС без транзита газа.