К отоплению на 100% еще не подключены четыре области

В некоторых регионах есть проблемы с отоплением
По состоянию на 2 декабря полностью подключены к отоплению 20 областей, в то время как в некоторых регионах зафиксированы проблемы с началом отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Так, на 100% не подключены к отоплению Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Запорожская области. Впрочем, подача тепла в этих регионах уже приближается к значению в 100%.
Также сообщается, что проблемные вопросы с отоплением зафиксированы в таких регионах:
В столице еще не отапливаются 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 6 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы снова начнут платить рыночную цену газа. Также сообщалось, что в Кабмине не исключают проблемы в работе ГТС без транзита газа.