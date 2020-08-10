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Отопительный сезон во Львовской области должен начаться вовремя, - Кабмин

Киев, Понедельник 10 августа 2020 22:41
Отопительный сезон во Львовской области должен начаться вовремя, - Кабмин
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Два года подряд отопительный сезон был под угрозой срыва

В понедельник, 10 августа, правительство поручило органам власти не допустить срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (Львовская область) из-за проблемных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В частности, властям поручили решить проблему с задолженностью.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, антикоррупционным органам поручили обратиться к Высшему антикоррупционному суду с предложением ускорить рассмотрение вопросов, связанных с определением статуса Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ.

Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами поручили принять меры по эффективному управлению этими ТЭЦ.

Львовской облгосадминистрации совместно с властями вышеупомянутых городов поручили решить проблему с задолженностью за потребленное отопление.

Полиции поручили активизироваться в расследованиях уголовных процессов в делах этих ТЭЦ, на которые в 2018 году наложили арест.

Отметим, в Новом Роздоле и Новояворовске в 2018 году произошел срыв отопительного сезона на теплоцентралях из-за хищения газа. Они принадлежали народным депутатам 8-го созыва братьям Богдану и Ярославу Дубневичам. После суд арестовал две львовские ТЭЦ и передал во временное управление ООО "Гарант Энерго М".

В 2019 году в этих городах, в которых проживает почти 60 тысяч жителей, из-за бесхозяйственности частного управителя имущества ТЭЦ, ПП "Гарант Энерго М", отопительный сезон оказался под угрозой.

Напомним, 18 ноября компания "Нафтогаз Украина" назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку.

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