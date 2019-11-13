Отопительный сезон в двух городах Львовской области начнется 18 ноября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В этих городах объявлена чрезвычайная ситуация

Отопительный сезон в городах Новояворовск и Новый Роздол начнут с 18 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что в начале октября выяснилось, что производитель тепловой энергии в городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области не в состоянии начать отопительный сезон.

Теплоснабжения этих городов осуществляется от ТЭЦ, которые были изъяты из частного сектора Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в рамках уголовного производства.

В августе этого года АРМА выбрала нового управляющего - ООО "Гарант Энерго-М", которое взяло на себя обязательство начать вовремя отопительный сезон, однако не смогло сделать этого из-за больших долгов.

Сообщается, что правительство распоряжением от 6 ноября предоставило возможность АРМА применить упрощенную процедуру отбора управляющего. После того, как его изберут, будет расторгнут договор с ООО "Гарант Энерго-М".

"До конца недели должны быть урегулированы юридические вопросы. Ожидаем, что уже к 17-18 ноября в городах Новояворовск и Новый Роздол будет тепло", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Львовская областная государственная администрация (ОГА) в п'пятницу, 8 ноября, объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояривське.

РБК-Украина писало, что из-за срыва отопительного сезона Новом Роздоле городской председатель Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке. Мелешко подал в отставку из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ.