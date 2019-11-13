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Опалювальний сезон у двох містах Львівській області почнеться 18 листопада

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 09:14
Опалювальний сезон у двох містах Львівській області почнеться 18 листопада
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У цих містах оголошена надзвичайна ситуація

Опалювальний сезон у містах Новояворівськ та Новий Розділ почнуть з 18 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністрерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що на початку жовтня з’ясувалось, що виробник теплової енергії в містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області не взмозі розпочати опалювальний сезон.

Теплопостачання цих міст здійснюється від ТЕЦ, які були вилучені з приватного сектору Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в рамках кримінального провадження.

У серпні цього року АРМА вибрала нового управителя - ПП "Гарант Енерго-М", яке взяло на себе зобов’язання розпочати вчасно опалювальний сезон, однак не змогло зробити цього через великі борги.

Повідомляється, що уряд розпорядженням від 6 листопада надав можливість АРМА застосувати спрощену процедуру відбору управителя. Після того, як його оберуть, буде розірваний договір з ПП "Гарант Енерго-М".

"До кінця тижня мають бути врегульовані юридичні питання. Очікуємо, що вже до 17-18 листопада у містах Новояворівськ та Новий Розділ буде тепло", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) у п'ятницю, 8 листопада, оголосила надзвичайну техногенну ситуацію у зв'язку зі зривом опалювального сезону в Новому Роздолі та Новоярівську.

РБК-Україна писало, що через зрив опалювального сезону Новому Роздолі міський голова Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку. Мелешко подав у відставку через критичну ситуацію на Новороздольській ТЕЦ.

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