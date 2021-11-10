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Отодвинули одиозных персонажей: в Раде считают успешными санкции проти контрабандистов

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Совет нацбезопасности и обороны составила список контрабандистов, к которым вводятся санкции. В Раде считают эти санкции успешными.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, говорится в материале "Перекрытие потоков. Смог ли СНБО победить контрабанду в Украине".

По его словам, позитивный эффект от этих санкций несомненно был.

"Мы убрали от этой преступной деятельности отдельных одиозных контрабандистов. В связи с этим мы видим перевыполнение плановых показателей таможни в этом году", - сообщил он.

Напомним, секретарь СНБО заявил, что поступления от таможни после санкций против контрабанды выросли, но хотелось бы больше.

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