Перекрытие потоков. Смог ли СНБО победить контрабанду в Украине

Весной этого года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) объявил войну контрабанде в Украине. В ее рамках власти ввели санкции против 26 человек, заблокировали их активы, отстранили около сотни таможенников и начали процесс криминализации товарной контрабанды. Удалось ли Украине ее побороть – ниже в материале РБК-Украина.

"Это экономический терроризм против Украины", – так президент Владимир Зеленский назвал отечественную контрабанду и попутно объяснил, почему именно Совбез стал тем органом, который должен возглавить борьбу с ней. По словам президента, Украина несет убытки до 300 млрд гривен из-за неэффективного противодействия этому виду преступлений.

В начале апреля СНБО впервые в истории страны ввел санкции против 10 граждан, которых сам же и определил как "топ-10" украинской контрабанды. Уже через пару недель к ним присоединились еще 13 фамилий "контрабандистов", а через три месяца – еще три.

Таким образом, на ближайшие три года по решению СНБО и указом Зеленского заблокированы активы, запрещен вывод капитала и оборот ценных бумаг 26 граждан, которые, по мнению украинских властей, причастны к контрабандным потокам. Также в "черном списке" оказалось около 200 аффилированных с ними компаний. Основанием для санкций стала закрытая информация от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Кроме того, в рамках борьбы с контрабандой своих постов лишились около сотни сотрудников таможни. Впрочем, через пару месяцев часть из них вернулась на свои посты. Некоторые подсанкционные "контрабандисты", по данным правоохранителей, также вернулись к своей "работе".

Точечные удары

В конце октября Государственное бюро расследований заявило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применило санкции, летом текущего года возобновили свою деятельность из-за "перераспределения контрабандных потоков".

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, прежде всего речь идет о компаниях, якобы связанных с гражданином Германии Александром Акстом. Санкции против них Зеленский ввел в действие только 6 октября, несмотря на то, что соответсвующее решение Совбез принял еще 30 июля.

"По оперативной информации для восстановления функционирования схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки", – отметили в ГБР. Правоохранители также заявили, что к преступной схеме причастны должностные лица Государственной таможенной службы.

Украинская власть начала войну против контрабандистов (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Акст – единственный иностранец среди 26 санкционированных "топ-контрабандистов". Еще троих человек – Вадима Альперина, Александра Еремичука и Араика Амирханяна – Зеленский постфактум лишил украинского гражданства. Поводом стало якобы наличие у них паспорта другого государства.

Эти трое, а также еще 13 человек (Александр Кравченко, Орест Фирманюк, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Сеяр Куршутов, Александр Черепинский, Эдуард Кукоба, Олег Доронин, Тигран Мелконян, Владимир Полусыток, Сергей Сердюк, Михаил Грибанов, Юрий Дворак) из списков СНБО подали жалобы в Верховный Суд против Зеленского с требованием отменить введенные санкции. Все они считают их незаконными и безосновательными. По состоянию на начало ноября все дела еще находятся в процессе рассмотрения.

Примечательно, что некоторые из "контрабандистов", например Олег Доронин, прямо указывают, что из-за санкций и ареста активов даже не могут оплатить судебный сбор – около 900 гривен – за исковое заявление.

"Следовательно, на сегодняшний день истец лишен возможности пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе – наличными и/или денежными средствами, имеющимися на банковских счетах", – сказано в решении суда.

У других же "пострадавших" из-за санкций дела идут намного лучше. Например, бывший таможенник, а ныне бизнесмен Валерий Пересоляк так и не лишился своего футбольного клуба "Минай". Летом шли разговоры, что эта команда из закарпатского села прекратит существование, но "Минаю" удалось не только не исчезнуть с футбольной карты Украины, но и начать сезон в элитном дивизионе – Премьер-лиге.

Пересоляк, как выяснили журналисты, в момент между принятием решения СНБО и публикацией указа президента о санкциях успел выйти из руководства двух жилищно-строительных кооперативов. Таким же способом избавились от ряда своих компаний, например, и другие "контрабандисты": Виктор Шерман и Александр Черепинский.

Спустя полгода после введения санкций – 15 октября – СНБО снова заслушал вопрос о борьбе с контрабандой. И признал, что побороть это явление пока что не удалось. "Есть информация, что люди, ранее оказавшиеся под санкциями, не прекратили свою деятельность полностью", – сказано в сообщении Офиса президента по итогам заседания Совбеза.

В СНБО признают, что полностью искоренить контрабанду пока не удалось (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил это тем, что система украинской контрабанды "очень сложная". "С ней сложно бороться, они (контрабандисты, – ред.) там все друг друга знают, они там годами. Как только мы кого-то взяли за хвост, у него отрастает новый", – сказал он.

Бывший заместитель Государственной фискальной службы Константин Ликарчук, отвечавший за таможенную службу, считает, что санкции СНБО не дали ожидаемого результата, потому что это всего лишь "точечные репрессивные меры".

"С контрабандой надо бороться системно, а санкции СНБО – это не системная борьба, это точечные моменты, которые абсолютно не влияют на общую картину", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Неочевидный эффект

В целом во власти положительно оценивают эффект от "точечных ударов" по контрабандистам. Там указывают на существенное увеличение таможенных платежей в текущем году.

"Позитивный эффект от этих санкций несомненно был. Мы убрали от этой преступной деятельности отдельных одиозных контрабандистов. В связи с этим мы видим перевыполнение плановых показателей таможни в этом году", – сообщил изданию глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Секретарь СНБО Данилов оценил эффект от санкций в 47 млрд гривен дополнительных поступлений в бюджет. В Таможенной службе говорят, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован рост поступлений на 35% или же на 98,5 млрд гривен.

"За 10 месяцев 2021 года таможенными органами перечислено в бюджет 382,5 млрд гривен, что на 22,6 млрд гривен превышает доведенные Министерством финансов индикативные показатели поступлений таможенных платежей в бюджет", – отметил замглавы Гостаможни Сергей Звягинцев.

Таможенники утверждают, что контрабанды после санкций стало меньше (фото: ssu.gov.ua)

Этого результата, по его словам, удалось достичь прежде всего за счет контроля за достоверностью декларирования ввозимых товаров и определением их таможенной стоимости. Всего за 10 месяцев года инспекторы таможни выявили около 20 тысяч нарушений на границе.

Бывший начальник Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко с определенным скепсисом оценивает такие "победные заявления". Он обратил внимание на существенный рост импорта с начала года и разрыв между этим показателем и уровнем таможенных платежей.

"Сложно дать объективную оценку, не имея на руках данных таможенной статистики изменений структуры импорта и динамики таможенных платежей после введения санкций. Но, если принять к сведению тот факт, что за 10 месяцев текущего года по сравнению с таким же периодом 2020-го налогооблагаемый импорт вырос на 36%, а таможенные платежи на 32%, то я бы, деликатно говоря, воздержался бы от позитивных реляций", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, для определения эффекта от санкций необходимо сравнивать данные таможенной статистики с объемами внутреннего рынка наиболее привлекательных для контрабанды товаров: электроники, тканей, сантехники, продуктов питания, алкоголя и т.д.

"Тогда мы получим относительно объективный ответ об эффекте санкций. Хотя, есть и более простой вариант – съездить на 7-ой километр под Одессу и наглядно все увидеть", – отметил бывший главный таможенник.

С ним отчасти согласен и экс-замглавы ГФС Ликарчук. Он подчеркнул, что все наиболее популярные методы "обмана таможенников" до сих пор работают.

"Это и занижение таможенной стоимости, и "пересорты" (несовпадение заявленного товара и выявленного, – ред.) и "бусы" с товарами, которые едут вообще без уплаты налогов… Все это есть, ничего абсолютно не изменилось", – добавил он.

Гетманцев считает, что силовики должны лучше бороться с контрабандой (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Глава профильного комитета парламента Гетманцев признает, что "путь противодействия контрабанде еще не пройден". Чтобы победить эту проблему, уверен нардеп, необходима слаженная работа таможни и правоохранителей среднего звена. Кроме того, по его словам, будет обязательно принят закон о криминализации товарной контрабанды, который также повлияет на ситуацию.

В первом чтении этот документ депутаты поддержали еще 13 июля. Если его примут в целом, то контрабандистам будет грозить наказание до 12 лет тюрьмы. Не исключает глава комитета и дальнейшего использования санкций СНБО. При чем не только против контрабандистов, но и в отношении других бизнесменов-"теневиков".

"На сегодняшний момент вся "тень" – это угроза национальной безопасности, потому я не делал бы исключений касательно контрабандистов, "скрутчиков-конвертаторов" или производителей нелегального алкоголя. Я считаю, что все эти "делки", называющие себя бизнесменами, это угроза нацбезопасности Украины. И поэтому я за использование любых доступных нам методов, чтобы бороться с этой бедой", – заявил он.