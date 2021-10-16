Данилов: поступления от таможни после санкций против контрабанды выросли, но хотелось бы больше

Поступления от таможни после введения санкций против контрабанды выросли. Но в Совете национальной безопасности и обороны надеются, что в дальнейшем они будут расти еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера ".

"Когда были введены санкции против контрабандистов, поступления на таможне выросли на 47 млрд гривен. Мы бы хотели больше, но пока 47 млрд", - заявил он.

Алексей Данилов сообщил, что этот вопрос находится на контроле у президента.

"На следующей неделе будут встречи с руководителем таможни, министром финансов, главой СБУ, представителями СНБО. Думаю, что определенные лица потеряют свои должности", - добавил секретарь СНБО.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Алексей Данилов, Андрей Илларионов, Максим Немчинов и другие эксперты рассказывают украинцам, как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на волю, почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах этой зимой. Также зрителям скажут, против кого направлены новые санкции СНБО и будут ли они эффективными.



В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" рассказали, как украинцы спасали евреев во время Холокоста.



Также бывший министр финансов Украины и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк объяснил "свои офшоры".



Эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказываются от вакцинации и рассказала, кому нельзя делать прививки.



А еще украинцы высказались на тему того, должен ли Зеленский после скандала с офшорами объяснить все народу.



В том же выпуске Давид Арахамия прокомментировал, что "слуги" решали в Трускавце, кого еще заменят и чувствуют ли уже внутреннее движение во фракции.