Отодвинули одиозных персонажей: в Раде считают успешными санкции проти контрабандистов

Совет нацбезопасности и обороны составила список контрабандистов, к которым вводятся санкции. В Раде считают эти санкции успешными.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, говорится в материале "Перекрытие потоков. Смог ли СНБО победить контрабанду в Украине".

По его словам, позитивный эффект от этих санкций несомненно был. "Мы убрали от этой преступной деятельности отдельных одиозных контрабандистов. В связи с этим мы видим перевыполнение плановых показателей таможни в этом году", - сообщил он.