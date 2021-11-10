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Відсунули одіозних персонажів: у Раді вважають успішними санкції проти контрабандистів

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Київ, Середа 10 листопада 2021 09:52
Відсунули одіозних персонажів: у Раді вважають успішними санкції проти контрабандистів Фото: голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев (sluga-narodu.com)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Рада нацбезпеки і оборони склала список контрабандистів, до яких вводяться санкції. У Раді вважають ці санкції успішними.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, йдеться в матеріалі "Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні".

За його словами, позитивний ефект від цих санкцій безсумнівно був.

"Ми прибрали від цієї злочинної діяльності окремих одіозних контрабандистів. У зв'язку з цим ми бачимо перевиконання планових показників митниці в цьому році", - повідомив він.

Нагадаємо, секретар РНБО заявив, що надходження від митниці після санкцій проти контрабанди зросли, але хотілося б більше.

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Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні