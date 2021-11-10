Відсунули одіозних персонажів: у Раді вважають успішними санкції проти контрабандистів

Рада нацбезпеки і оборони склала список контрабандистів, до яких вводяться санкції. У Раді вважають ці санкції успішними.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, йдеться в матеріалі "Перекриття потоків. Чи змогла РНБО перемогти контрабанду в Україні".

За його словами, позитивний ефект від цих санкцій безсумнівно був. "Ми прибрали від цієї злочинної діяльності окремих одіозних контрабандистів. У зв'язку з цим ми бачимо перевиконання планових показників митниці в цьому році", - повідомив він.