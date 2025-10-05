Оточили Україну напівкільцем. Ігнат про особливості атаки в ніч на 5 жовтня

Нічна атака України в ніч на неділю, 5 жовтня, відбулася із застосування різних типів ракет і дронів. Вони летіли з різних напрямків, оточуючи країну напівкільцем.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Типовий комбінований удар. На жаль, такі зараз часто відбуваються із застосування різних типів ракет і дронів. Це були ракети повітряного, морського і наземного базування", - повідомив він.
Ігнат зазначив, що росіяни вдарили крилатими ракетами Іскандер К, Калібр і Х-101, а також двома аеробалістичними ракетами "Кинджал". Він зауважив, що фактично всі вони були спрямовані на Львівщину.
"Атака була великою, цифри говорять самі за себе. Ворог використовує різні тактичні прийоми, маршрути. Величезна кількість пролітає з різних напрямків, оточуючи напівкільцем Україну", - розповів Ігнат.
За його словами, РФ часто застосовує акцентовані великі комбіновані удари саме по якомусь з регіонів. Як приклад він навів Київ, який був атакований великою кількістю засобів повітряного нападу з різних сторін.
Нагадаємо, РФ у ніч на неділю, 5 жовтня, завдала масштабного комбінованого атаку по Україні. Країна-агресорка застосувала дрони, крилаті ракети та "Кинджали".
Найбільше постраждали Львів і область - спершу по регіону вдарили безпілотники, після чого ракети, запущені з акваторії Чорного моря.
Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що російські загарбники випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.