Оточили Україну напівкільцем. Ігнат про особливості атаки в ніч на 5 жовтня

Нічна атака України в ніч на неділю, 5 жовтня, відбулася із застосування різних типів ракет і дронів. Вони летіли з різних напрямків, оточуючи країну напівкільцем.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Типовий комбінований удар. На жаль, такі зараз часто відбуваються із застосування різних типів ракет і дронів. Це були ракети повітряного, морського і наземного базування", - повідомив він.

Ігнат зазначив, що росіяни вдарили крилатими ракетами Іскандер К, Калібр і Х-101, а також двома аеробалістичними ракетами "Кинджал". Він зауважив, що фактично всі вони були спрямовані на Львівщину.

"Атака була великою, цифри говорять самі за себе. Ворог використовує різні тактичні прийоми, маршрути. Величезна кількість пролітає з різних напрямків, оточуючи напівкільцем Україну", - розповів Ігнат.

За його словами, РФ часто застосовує акцентовані великі комбіновані удари саме по якомусь з регіонів. Як приклад він навів Київ, який був атакований великою кількістю засобів повітряного нападу з різних сторін.