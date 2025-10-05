Окружили Украину полукольцом. Игнат об особенностях атаки в ночь на 5 октября

Ночная атака Украины в ночь на воскресенье, 5 октября, состоялась с применением различных типов ракет и дронов. Они летели с разных направлений, окружая страну полукольцом.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Типичный комбинированный удар. К сожалению, такие сейчас часто происходят с применением различных типов ракет и дронов. Это были ракеты воздушного, морского и наземного базирования", - сообщил он.

Игнат отметил, что россияне ударили крылатыми ракетами Искандер К, Калибр и Х-101, а также двумя аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Он отметил, что фактически все они были направлены на Львовскую область.

"Атака была большой, цифры говорят сами за себя. Враг использует различные тактические приемы, маршруты. Огромное количество пролетает с разных направлений, окружая полукольцом Украину", - рассказал Игнат.

По его словам, РФ часто применяет акцентированные крупные комбинированные удары именно по какому-то из регионов. В качестве примера он привел Киев, который был атакован большим количеством средств воздушного нападения с разных сторон.