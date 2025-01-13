Хочуть взяти у часткове оточення: росіяни намагаються закріпитися неподалік Покровська

Російська армія намагається закріпитися у селах поблизу міста Покровськ і просуватися далі. Таким чином росіяни хочуть взяти його в часткове оточення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

"Там (біля Покровська - ред.) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд і т.д. Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі", - розповів Трегубов.

Він зауважив, що на сам Покровськ росіяни не йдуть. Однак вони намагаються взяти його в часткове оточення та вийти, ймовірно, на лісосмугу неподалік траси, через яку йде частина постачання до міста.

"Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний", - сказав речник.

Ситуація на Покровському напрямку

Варто зауважити, що Росія продовжує зосереджувати сили для атак на Покровському напрямку. На цій ділянці українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора.