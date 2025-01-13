Хочуть взяти у часткове оточення: росіяни намагаються закріпитися неподалік Покровська
Російська армія намагається закріпитися у селах поблизу міста Покровськ і просуватися далі. Таким чином росіяни хочуть взяти його в часткове оточення.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.
"Там (біля Покровська - ред.) низка малих населених пунктів. Там Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд і т.д. Росіяни намагаються там зачепитись за кожен будинок і просуватися далі", - розповів Трегубов.
Він зауважив, що на сам Покровськ росіяни не йдуть. Однак вони намагаються взяти його в часткове оточення та вийти, ймовірно, на лісосмугу неподалік траси, через яку йде частина постачання до міста.
"Я б не сказав, що станом на зараз це їм вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс і людський, і технічний, і логістичний", - сказав речник.
Ситуація на Покровському напрямку
Варто зауважити, що Росія продовжує зосереджувати сили для атак на Покровському напрямку. На цій ділянці українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора.
Раніше Трегубов розповів, що ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.
Водночас, американський Інститут вивчення війни зазначав, що оточення Покровська - це одна з ключових стратегічних цілей російських окупантів.
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