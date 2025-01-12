ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чи вдалось окупантам взяти Покровськ у напівоточення: відповідь ЗСУ

Покровськ, Неділя 12 січня 2025 13:44
UA EN RU
Чи вдалось окупантам взяти Покровськ у напівоточення: відповідь ЗСУ Фото: військовий розповів, чи вдалось окупантам взяти Покровськ у напівоточення
Автор: Наталія Гурковська

Наразі про напівоточення Покровська Донецької області навіть не йдеться. Хоча росіяни сподіваються на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова.

"Зараз ми не можемо казати про напівоточення, зараз ми не можемо казати навіть про якесь більш-менш помітне охоплення", - сказав він, додавши, що росіяни сподіваються на те, що це станеться і українські сили відійдуть.

При цьому військовий не виключив міські бої у Покровську у майбутньому, хоча у самому Покровську "ситуація якраз хороша".

"Так як і в самому Мирнограді та поряд з ним. Бо росіяни насправді намагаються їх обійти", - продовжив спікер.

За його словами, окупанти не лізуть напролом, вони намагаються йти по малим населених пунктах з півдня від цих міст, намагаючись зачепитися у малих селах, селищах-сателитах.

"І вже звідти обійти ці міста, якось образати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелось ломитися на добре підготовлену оборону, яка вже є в тому районі, в лоб", - пояснив тактику РФ Трегубов.

За його словами, це логічна тактика, але те, що вони її застосовують свідчить про те, що у них зараз немає сильної переваги у живій силі та техніці, яка у них була раніше, коли вони просто лізли напролом.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Донецька область Покровськ Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 90 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію