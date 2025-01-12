Чи вдалось окупантам взяти Покровськ у напівоточення: відповідь ЗСУ

Наразі про напівоточення Покровська Донецької області навіть не йдеться. Хоча росіяни сподіваються на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова.

"Зараз ми не можемо казати про напівоточення, зараз ми не можемо казати навіть про якесь більш-менш помітне охоплення", - сказав він, додавши, що росіяни сподіваються на те, що це станеться і українські сили відійдуть.

При цьому військовий не виключив міські бої у Покровську у майбутньому, хоча у самому Покровську "ситуація якраз хороша".

"Так як і в самому Мирнограді та поряд з ним. Бо росіяни насправді намагаються їх обійти", - продовжив спікер.

За його словами, окупанти не лізуть напролом, вони намагаються йти по малим населених пунктах з півдня від цих міст, намагаючись зачепитися у малих селах, селищах-сателитах.

"І вже звідти обійти ці міста, якось образати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелось ломитися на добре підготовлену оборону, яка вже є в тому районі, в лоб", - пояснив тактику РФ Трегубов.

За його словами, це логічна тактика, але те, що вони її застосовують свідчить про те, що у них зараз немає сильної переваги у живій силі та техніці, яка у них була раніше, коли вони просто лізли напролом.

Новина доповнюється...