Оточення Трампа поспішає укласти ряд стратегічних угод з Гренландією, - Bloomberg

За даними агентства, Білий дім розглядає потенційні ділові угоди, включаючи проекти з видобутку рідкісноземельних мінералів та створення гідроелектростанцій, щоб надати США більший вплив на острові.

Раніше Данія відмовилася віддавати контроль над Гренландією, а європейські лідери виступили з попередженням, щоб відмовити Вашингтон від спроб захопити територію у союзника НАТО, при цьому застосування сили не розглядається серйозно.

Після бурхливої ​​активності з цього питання на початку минулого року колись термінові зусилля щодо реалізації президентського бачення відійшли на другий план.

Але раптовий шквал публічних коментарів щодо захоплення Гренландії в дні після операції США у Венесуелі знову зробив це питання головним пріоритетом.

Наразі американські чиновники зосереджені на потенційних ділових угодах, щоб надати США більший вплив на острові. Але ці проекти, ймовірно, ще не на тому рівні, щоб задовольнити бажання Трампа швидко досягти вражаючих результатів, кажуть джерела.

При цьому джерела зазначають, що більш амбітні ідеї щодо політичного наближення Гренландії до США не просунулися на тлі прохолодного сприйняття з боку уряду Данії.

За словами людей, знайомих із ситуацією, використання сили для захоплення Гренландії не розглядається серйозно. Високопоставлені республіканці також цього тижня намагалися спростувати ідею про те, що США розглядають можливість військових дій на острові.