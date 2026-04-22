Оточення Трампа підозрюють у спекуляціях на "інсайдах" і заробітках мільйонів, - Esquire

На будь-які заяви політиків чи гарячі новини ринок реагує миттєво, але дехто діє ще швидше, йдеться у матеріалі, який спирається на дані BBC. Аналітики дослідили дані про обсяги торгів на фінансових майданчиках і зіставили їх із найважливішими заявами президента США Дональда Трампа.

Виявилось, що ціни починають рухатися за кілька годин, а іноді й за хвилини до публікації постів чи заяв Трампа. Це виглядає як класична інсайдерська торгівля: хтось робить ставки на основі секретних даних. Інші експерти кажуть, що трейдери просто навчилися "читати" Трампа, проте факти свідчать про інше.

Найгучніші випадки підозрілої торгівлі:

війна з Іраном: ставки на падіння нафти зросли за 47 хвилин до заяви про завершення конфлікту;

пости у Truth Social: великі угоди з’являлися за 14 хвилин до повідомлень про мирні переговори;

тарифні війни: ринок починав рости за 18 хвилин до оголошення "паузи" у зборах.

Нафта та війна: як заробити на одному дзвінку

Ситуація навколо Ірану стала золотою жилою для спекулянтів. Через дев'ять днів після початку конфлікту Трамп дав інтерв'ю CBS News, в якому заявив, що війна "практично завершена".

Хронологія подій 18 квітня вражає своєю точністю, зазначається у матеріалі:

18:29 GMT: На ринку зафіксували різкий сплеск ставок на падіння ціни нафти.

19:16 GMT: Репортер публікує в мережі X цитату Трампа про кінець війни.

19:17 GMT: Ціна на нафту обвалюється на 25%.

Трейдери, які відкрили позиції за 47 хвилин до публікації, заробили мільйони. Вони знали про зміст телефонного інтерв'ю ще до того, як воно потрапило в ефір.

Схожий випадок стався 23 березня. Трамп написав у Truth Social про "продуктивні переговори" з Тегераном. За 14 хвилин до цього посту обсяги торгів нафтою марки Brent стали аномальними. Один з аналітиків назвав ці угоди "безперечно ненормальними".

"День визволення" та історичний зліт акцій

Спекуляції стосуються не лише енергоносіїв. Фондовий ринок США також демонструє дивну "інтуїцію". Наприклад, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження масштабних тарифів майже для всього світу й індекси впали.

Але вже за тиждень ситуація розвернулася: президент оголосив 90-денну паузу у зборах для всіх, крім Китаю. Це викликало історичний злет індексу S&P 500 на 9,5%. Такого росту не бачили з часів Другої світової війни.

І знову - ставки почали робити за 18 хвилин до офіційного оголошення. Поки світ чекав на новини, обмежене коло осіб уже готувалося до великого прибутку.

Це створює цілий клас "військових спекулянтів", які заробляють на геополітичному хаосі. Звичайні інвестори залишаються ні з чим. Але хто саме передає інформацію з Білого дому - залишається головним питанням.