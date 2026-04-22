Окружение Трампа подозревают в спекуляциях на "инсайдах" и заработках миллионов, - Esquire

Трейдеры на финансовых рынках получают сверхприбыли, делая ставки за считанные минуты до ключевых заявлений Дональда Трампа. Скачки объемов торговли происходят еще до того, как новости появляются в СМИ или соцсетях, что выглядит подозрительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Esquire.
На любые заявления политиков или горячие новости рынок реагирует мгновенно, но некоторые действуют еще быстрее, говорится в материале, который опирается на данные BBC. Аналитики исследовали данные об объемах торгов на финансовых площадках и сопоставили их с важнейшими заявлениями президента США Дональда Трампа.
Оказалось, что цены начинают двигаться за несколько часов, а иногда и за минуты до публикации постов или заявлений Трампа. Это выглядит как классическая инсайдерская торговля: кто-то делает ставки на основе секретных данных. Другие эксперты говорят, что трейдеры просто научились "читать" Трампа, однако факты говорят о другом.
Самые громкие случаи подозрительной торговли:
Ситуация вокруг Ирана стала золотой жилой для спекулянтов. Через девять дней после начала конфликта Трамп дал интервью CBS News, в котором заявил, что война "практически завершена".
Хронология событий 18 апреля поражает своей точностью, отмечается в материале:
Трейдеры, открывшие позиции за 47 минут до публикации, заработали миллионы. Они знали о содержании телефонного интервью еще до того, как оно попало в эфир.
Похожий случай произошел 23 марта. Трамп написал в Truth Social о "продуктивных переговорах" с Тегераном. За 14 минут до этого поста объемы торгов нефтью марки Brent стали аномальными. Один из аналитиков назвал эти сделки "определенно ненормальными".
Спекуляции касаются не только энергоносителей. Фондовый рынок США также демонстрирует странную "интуицию". Например, 2 апреля Трамп объявил о введении масштабных тарифов почти для всего мира и индексы упали.
Но уже через неделю ситуация развернулась: президент объявил 90-дневную паузу в сборах для всех, кроме Китая. Это вызвало исторический взлет индекса S&P 500 на 9,5%. Такого роста не видели со времен Второй мировой войны.
И снова - ставки начали делать за 18 минут до официального объявления. Пока мир ждал новости, ограниченный круг лиц уже готовился к большой прибыли.
Это создает целый класс "военных спекулянтов", которые зарабатывают на геополитическом хаосе. Обычные инвесторы остаются ни с чем. Но кто именно передает информацию из Белого дома - остается главным вопросом.
