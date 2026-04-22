Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Окружение Трампа подозревают в спекуляциях на "инсайдах" и заработках миллионов, - Esquire

07:19 22.04.2026 Ср
3 мин
Слишком странным выглядят действия некоторых трейдеров на бирже, которые "предугадывают" заявления президента США
aimg Филипп Бойко
Фото: фондовая биржа (Getty Images)

Трейдеры на финансовых рынках получают сверхприбыли, делая ставки за считанные минуты до ключевых заявлений Дональда Трампа. Скачки объемов торговли происходят еще до того, как новости появляются в СМИ или соцсетях, что выглядит подозрительно.

На любые заявления политиков или горячие новости рынок реагирует мгновенно, но некоторые действуют еще быстрее, говорится в материале, который опирается на данные BBC. Аналитики исследовали данные об объемах торгов на финансовых площадках и сопоставили их с важнейшими заявлениями президента США Дональда Трампа.

Оказалось, что цены начинают двигаться за несколько часов, а иногда и за минуты до публикации постов или заявлений Трампа. Это выглядит как классическая инсайдерская торговля: кто-то делает ставки на основе секретных данных. Другие эксперты говорят, что трейдеры просто научились "читать" Трампа, однако факты говорят о другом.

Самые громкие случаи подозрительной торговли:

  • война с Ираном: ставки на падение нефти выросли за 47 минут до заявления о завершении конфликта;
  • посты в Truth Social: крупные сделки появлялись за 14 минут до сообщений о мирных переговорах;
  • тарифные войны: рынок начинал расти за 18 минут до объявления "паузы" в собрании.

Нефть и война: как заработать на одном звонке

Ситуация вокруг Ирана стала золотой жилой для спекулянтов. Через девять дней после начала конфликта Трамп дал интервью CBS News, в котором заявил, что война "практически завершена".

Хронология событий 18 апреля поражает своей точностью, отмечается в материале:

  • 18:29 GMT: На рынке зафиксировали резкий всплеск ставок на падение цены нефти.
  • 19:16 GMT: Репортер публикует в сети X цитату Трампа о конце войны.
  • 19:17 GMT: Цена на нефть обваливается на 25%.

Трейдеры, открывшие позиции за 47 минут до публикации, заработали миллионы. Они знали о содержании телефонного интервью еще до того, как оно попало в эфир.

Похожий случай произошел 23 марта. Трамп написал в Truth Social о "продуктивных переговорах" с Тегераном. За 14 минут до этого поста объемы торгов нефтью марки Brent стали аномальными. Один из аналитиков назвал эти сделки "определенно ненормальными".

"День освобождения" и исторический взлет акций

Спекуляции касаются не только энергоносителей. Фондовый рынок США также демонстрирует странную "интуицию". Например, 2 апреля Трамп объявил о введении масштабных тарифов почти для всего мира и индексы упали.

Но уже через неделю ситуация развернулась: президент объявил 90-дневную паузу в сборах для всех, кроме Китая. Это вызвало исторический взлет индекса S&P 500 на 9,5%. Такого роста не видели со времен Второй мировой войны.

И снова - ставки начали делать за 18 минут до официального объявления. Пока мир ждал новости, ограниченный круг лиц уже готовился к большой прибыли.

Это создает целый класс "военных спекулянтов", которые зарабатывают на геополитическом хаосе. Обычные инвесторы остаются ни с чем. Но кто именно передает информацию из Белого дома - остается главным вопросом.

Важные экономические новости, которые стоит знать

Уже сегодня, 22 апреля, Украина может снова запустить в работу прокачку нефти по "Дружбе". Речь идет о возобновлении транзита после паузы, связанной с предыдущими ограничениями.

Агрессия РФ против Украины изменила рынок цифровых расчетов. Цифровые платежи стали для украинцев обыденностью, доступной в любой ситуации и на них сейчас делается большой акцент.

Президент Украины подписал закон об объединении энергорынков Украины и ЕС. Документ усиливает права потребителей - через развитие энергетических объединений и так называемые механизмы "активного потребителя", когда люди или бизнесы не просто покупают электричество, но и могут его продавать.

