Оточення Трампа обговорить з чиновниками Данії майбутнє Гренландії, - ЗМІ
На 14 січня запланована зустріч між представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та данськими посадовцями. Очікується, що під час переговорів обговорюватиметься подальша доля Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За даними ЗМІ, у середу, 14 січня, сторони проведуть переговори, про які офіційно не оголошували. За попередньою інформацією, ключовою темою стане майбутнє Гренландії.
Згідно з публікацією, зустріч відбудеться після заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня поінформував Конгрес про зацікавленість президента Трампа у придбанні цієї території, що перебуває під юрисдикцією Данії.
Попри те, що Рубіо намагався знизити напруженість, коментуючи можливість застосування військової сили, Дональд Трамп у неділю знову допустив такий сценарій.
Водночас посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен наголосив, що важливо враховувати факти, зазначивши, що Гренландія протягом століть входила до складу Королівства Данія. Він також підкреслив, що всі п’ять парламентських партій Гренландії нещодавно підтвердили небажання приєднуватися до Сполучених Штатів.
Що передувало
Нагадаємо, раніше американський лідер не виключив можливості "повернення" Гренландії до США, і навіть ціною розпаду НАТО. Американський президент вважає Альянс малоефективним без провідної ролі Сполучених Штатів.
Згодом у Данії різко відреагували на такі зазіхання з боку США. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози на адресу Гренландії та поважати суверенітет королівства. А в Гренландії представники усіх п'яти політичних партій заявили, що гренландський народ не бажає бути американцями.
На цьому фоні Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки в Арктиці та зняття занепокоєння президента США Дональда Трампа.
Також повідомлялось, що Німеччина може запропонувати створити спільну місію НАТО з офіційною ціллю моніторити та захищати безпекові інтереси Альянсу в Арктичному регіоні. Насправді ж головним завданням нової місії буде захист Гренландії.