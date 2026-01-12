Оточення Трампа обговорить з чиновниками Данії майбутнє Гренландії, - ЗМІ

На 14 січня запланована зустріч між представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та данськими посадовцями. Очікується, що під час переговорів обговорюватиметься подальша доля Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За даними ЗМІ, у середу, 14 січня, сторони проведуть переговори, про які офіційно не оголошували. За попередньою інформацією, ключовою темою стане майбутнє Гренландії.

Згідно з публікацією, зустріч відбудеться після заяви державного секретаря США Марко Рубіо, який минулого тижня поінформував Конгрес про зацікавленість президента Трампа у придбанні цієї території, що перебуває під юрисдикцією Данії.

Попри те, що Рубіо намагався знизити напруженість, коментуючи можливість застосування військової сили, Дональд Трамп у неділю знову допустив такий сценарій.

Водночас посол Данії у США Єспер Мьоллер Серенсен наголосив, що важливо враховувати факти, зазначивши, що Гренландія протягом століть входила до складу Королівства Данія. Він також підкреслив, що всі п’ять парламентських партій Гренландії нещодавно підтвердили небажання приєднуватися до Сполучених Штатів.