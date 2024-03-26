Оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою, - Bloomberg

Частина оточення російського диктатора Володимира Путіна вважає, що немає жодних доказів причетності України до теракту у "Крокус Сіті холі" під Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Чотири неназвані особи, які мають тісні зв'язки з Кремлем, розповіли, що російський диктатор Володимир Путін був присутній на нарадах, у ході яких дійшли висновку, що Україна не пов'язана з терактом. Але диктатор, як і раніше, хоче використати трагедію для того, щоб згуртувати громадян РФ проти України, уточнило інше джерело видання.
Співрозмовники Bloomberg також розповіли, що в Кремлі були шоковані тим, що російські служби безпеки не змогли запобігти розстрілу в торговому центрі.
"Майже ніхто зі знайомих (джерел видання - ред.) представників російської політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна", - сказано у матеріалі.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, невідомі чоловіки увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол" зі зброєю та почали розстрілювати цивільних. Це сталося, коли у ТЦ проходив концерт. У будівлі було велике скупчення людей.
Внаслідок теракту понад 100 росіян було вбито, також велика кількість дістала поранення.
Російський диктатор Володимир Путін уже кілька разів звинуватив у теракті Україну. Він стверджував, що організатори розстрілу нібито намагалися перетнути кордон із нашою країною.
Цікаво, що таку версію глави Кремля зламав навіть його союзник - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він зазначав, що терористи прямували до Брянська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.