Оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою, - Bloomberg

Чотири неназвані особи, які мають тісні зв'язки з Кремлем, розповіли, що російський диктатор Володимир Путін був присутній на нарадах, у ході яких дійшли висновку, що Україна не пов'язана з терактом. Але диктатор, як і раніше, хоче використати трагедію для того, щоб згуртувати громадян РФ проти України, уточнило інше джерело видання.

Співрозмовники Bloomberg також розповіли, що в Кремлі були шоковані тим, що російські служби безпеки не змогли запобігти розстрілу в торговому центрі.

"Майже ніхто зі знайомих (джерел видання - ред.) представників російської політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна", - сказано у матеріалі.