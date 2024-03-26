Окружение Путина не верит в его теорию о связи Украины и теракта под Москвой, - Bloomberg

Четыре неназванных человека, которые имеют тесные связи с Кремлем, рассказали, что российский диктатор Владимир Путин присутствовал на совещаниях, в ходе которых пришли к выводу, что Украина не связана с терактом. Но диктатор по-прежнему хочет использовать трагедию для того, чтобы сплотить граждан РФ против Украины, уточнил другой источник издания.

Собеседники Bloomberg также рассказали, что в Кремле были шокированы тем, что российские службы безопасности не смогли предотвратить расстрел в торговом центре.

"Почти никто из знакомых (источников издания - ред.) представителей российской политической и деловой элиты не верит, что за нападением стоит Украина", - сказано в материале.