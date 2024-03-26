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Окружение Путина не верит в его теорию о связи Украины и теракта под Москвой, - Bloomberg

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Часть окружения российского диктатора Владимира Путина считает, что нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в "Крокус Сити холле" под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Четыре неназванных человека, которые имеют тесные связи с Кремлем, рассказали, что российский диктатор Владимир Путин присутствовал на совещаниях, в ходе которых пришли к выводу, что Украина не связана с терактом. Но диктатор по-прежнему хочет использовать трагедию для того, чтобы сплотить граждан РФ против Украины, уточнил другой источник издания. 

Собеседники Bloomberg также рассказали, что в Кремле были шокированы тем, что российские службы безопасности не смогли предотвратить расстрел в торговом центре. 

"Почти никто из знакомых (источников издания - ред.) представителей российской политической и деловой элиты не верит, что за нападением стоит Украина", - сказано в материале. 

 

Теракт под Москвой

Напомним, в пятницу, 22 марта, неизвестные мужчины ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл" с оружием и начали расстреливать гражданских. Это произошло, когда в ТЦ проходил концерт. В здании было большое скопление людей.

В результате теракта более 100 россиян были убиты, также большое количество получило ранения.

Российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз обвинил в теракте Украину. Он утверждал, что организаторы расстрела якобы пытались пересечь границу с нашей страной.

Примечательно, что такую версию главы Кремля сломал даже его союзник - самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отмечал, что террористы направлялись в Брянск.

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