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Лукашенко зламав версію Путіна про "втечу" терористів до України

Вівторок 26 березня 2024 17:42
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Лукашенко зламав версію Путіна про "втечу" терористів до України Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Терористи, які влаштували стрілянину у російському концертному залі "Крокус Сіті Холл", тікали у напрямку Брянська, що неподалік кордону з Білоруссю.

Про це заявив російський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

За словами Лукашенка, він був на зв'язку з Путіним на рівні спецслужб. Зокрема, Білорусь перевела свої правоохоронні органи на посилений режим роботи.

"Ми по самій бойовій ситуації привели в дію свої підрозділи". Зокрема, було задіяно сили МВС, виставлено пости на дорогах, зокрема з Росією, залучалися сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців", - розповів Лукашенко.

Він вважає, що саме це не дозволило терористам рухатись у напрямку його країни і змусило змінювати план "втечі" з РФ. Лукашенко також зауважив, що протягом усього часу після теракту білоруська і російська сторони ефективно і злагоджено співпрацювали.

"Та ми добу не спали разом із Путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія. Коли треба було сказати, він вийшов і сказав (виступив зі зверненням у зв'язку з терактом - ред.)", - підкреслив він.

Нагадаємо, після теракту під Москвою російський диктатор Путін заявляв, що терористи нібито хотіли втікти до України, і для них через кордон було підготовлено "вікно".

Теракт у Підмосков'ї

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох людей, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено "вікно". Офіційно силовики в РФ затримали кількох громадян Таджикистану і звинуватили їх у причетності до цього теракту.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "те, що сталося в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

аявили, що затримали чотирьох людей, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено "вікно". Офіційно силовики в РФ затримали кількох громадян Таджикистану і звинуватили їх у причетності до цього теракту.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "те, що сталося в Москві, очевидно, і Путін, і інші подонки просто намагаються звалити на когось іншого".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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