Оточення Путіна не підтримує війну, але боїться про це заявити, - WP

Більшість людей з оточення російського диктатора Володимира Путіна не підтримують вторгнення РФ в Україну, але бояться йому про це заявити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
За даними видання, втома від війни у Москві наростає з всіх сторін. За словами неназваного російського чиновника, більшість керівників у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати про це Путіну.
"Всі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо їм усім треба показати, що вони є патріотами", - сказав він.
Інша людина, тісно пов'язана з Кремлем, на умовах анонімності заявила, що саміт Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці – це реальний шанс покласти війні кінець, і що зустріч була задумана для того, щоб "заспокоїти російську еліту, для якої ця війна – сором, і яка хоче, щоб все стало, як раніше".
Нагадаємо, що сьогодні, 15 серпня, у місті Анкоридж, що на Алясці, відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Центральною темою переговорів стане припинення вогню і завершення війни між Україною та Росією.
Зазначається, що за підсумками зустрічі на Алясці, заплановане проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського та представників європейських країн.
