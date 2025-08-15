Оточення Путіна не підтримує війну, але боїться про це заявити, - WP

За даними видання, втома від війни у Москві наростає з всіх сторін. За словами неназваного російського чиновника, більшість керівників у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати про це Путіну.

"Всі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо їм усім треба показати, що вони є патріотами", - сказав він.

Інша людина, тісно пов'язана з Кремлем, на умовах анонімності заявила, що саміт Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці – це реальний шанс покласти війні кінець, і що зустріч була задумана для того, щоб "заспокоїти російську еліту, для якої ця війна – сором, і яка хоче, щоб все стало, як раніше".