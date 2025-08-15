RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, - WP

Фото: окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Большинство людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают вторжение РФ в Украину, но боятся ему об этом заявить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, усталость от войны в Москве нарастает со всех сторон. По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", - сказал он.

Другой человек, тесно связанный с Кремлем, на условиях анонимности заявил, что саммит Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

 

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж, что на Аляске, состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.

Отмечается, что по итогам встречи на Аляске, запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран.

О трех сценариях развития событий после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске - читайте в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКремль