Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, - WP

Большинство людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают вторжение РФ в Украину, но боятся ему об этом заявить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
По данным издания, усталость от войны в Москве нарастает со всех сторон. По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.
"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", - сказал он.
Другой человек, тесно связанный с Кремлем, на условиях анонимности заявил, что саммит Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".
Напомним, что сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж, что на Аляске, состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.
Центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.
Отмечается, что по итогам встречи на Аляске, запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран.
