В оточенні Путіна зростає розчарування через війну та економіку, - The Guardian

Розчарування еліти

Видання поспілкувалося з людьми з оточення Путіна, джерелами в російському бізнес-середовищі та представниками західних розвідок. Вони описують ізольованого лідера, оточеного елітою, яка втрачає віру в нього.

"Цього року серед еліт безумовно відбулася зміна настроїв. Є глибоке розчарування в Путіні", - повідомив The Guardian один із бізнес-лідерів.

За його словами, зростає відчуття, що "насувається якась катастрофа". Інше джерело зазначило, що люди, які раніше захищали Путіна, більше цього не роблять.

Чому Путін не зупиняє війну

Попри внутрішні проблеми, підхід Путіна до війни не змінився. За даними двох джерел з доступом до президента, він дав близькому оточенню зрозуміти, що Москва нібито може захопити весь Донбас до кінця року.

"Путін зациклений на Донбасі, і він не зупиниться перед цим", - сказав один зі співрозмовників.

Представник української розвідки заявив, що російські генерали переконали Путіна у захопленні Донбасу до кінця року.

"Командування переповнюють сфабриковані повідомлення, стверджуючи, що перемога неминуча", - зазначив він.

Військові аналітики кажуть, що за нинішніх темпів просування Росії на повне захоплення Донбасу можуть знадобитися роки.

За даними видання, ще одним чинником рішучості Путіна стало те, що він втратив віру у здатність президента США Дональда Трампа змусити Київ до територіальних поступок.

Джерела The Guardian зазначають, що в Москві був поширений оптимізм щодо посередництва Трампа, але він "значною мірою зник".

Невдоволення всередині країни

The Guardian також пише про зростання невдоволення всередині Росії. На початку 2026 року Кремль заборонив або обмежив більшість месенджерів, лишивши доступ до підтримуваної державою альтернативи, а мобільний інтернет у Москві та регіонах періодично відключали.

Влада пояснила обмеження безпекою через українські атаки дронів. Цьогоріч росіяни також зіткнулися з вищими податками та інфляцією.

Журналістка Ксенія Собчак заявила виданню, що проблема з інтернетом є болючою для російського суспільства і викликала хвилю обурення. За її словами, влада може піти далі та заблокувати всі західні соцмережі вже наступного року.

Чи можливий переворот

Водночас більшість аналітиків вважають, що реальна загроза режиму, якщо вона виникне, походитиме з близького оточення Путіна, а не з вулиці.

Чутки про можливий переворот у Кремлі багато співрозмовників видання називають перебільшеними.