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В оточенні Байдена вважають, що його шанси перемогти Трампа рівні нулю, - NBC

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В США демократи вважають, що американському президенту Джо Байдену треба відмовитись від участі в виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Зауважимо, що вже 2 тижні Байден намагається стабілізувати свою передвиборчу кампанію після фіаско в дебатах наприкінці червня. Зрештою, рішення щодо того, чи залишиться нинішній президент США в перегонах за крісло, залежить від Байдена, і поки що президент наполягав, що він нікуди не піде.

Нагадаємо, РБК-Україна підготувало матеріал, в якому пояснюється, як дебати вплинули на підтримку виборцями двох основних кандидатів на виборах у США.

Ми також повідомляли, що днями Байден написав листа демократам про свою участь у виборах.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп