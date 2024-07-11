В оточенні Байдена вважають, що його шанси перемогти Трампа рівні нулю, - NBC

Зауважимо, що вже 2 тижні Байден намагається стабілізувати свою передвиборчу кампанію після фіаско в дебатах наприкінці червня. Зрештою, рішення щодо того, чи залишиться нинішній президент США в перегонах за крісло, залежить від Байдена, і поки що президент наполягав, що він нікуди не піде.

Нагадаємо, РБК-Україна підготувало матеріал, в якому пояснюється, як дебати вплинули на підтримку виборцями двох основних кандидатів на виборах у США.

Ми також повідомляли, що днями Байден написав листа демократам про свою участь у виборах.

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