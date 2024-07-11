В окружении Байдена считают, что его шансы победить Трампа равны нулю, - NBC

Заметим, что уже две недели Байден пытается стабилизировать свою предвыборную кампанию после фиаско в дебатах в конце июня. В конце концов, решение о том, останется ли нынешний президент США в гонке за кресло, зависит от Байдена, и пока президент настаивал, что он никуда не уйдет.

Напомним, РБК-Украина подготовило материал, в котором объясняется, как дебаты повлияли на поддержку избирателями двух основных кандидатов на выборах в США.

Мы также сообщали, что на днях Байден написал письмо демократам о своем участии в выборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.