Оточений буксирами. До мережі потрапили фотографії пошкодженого танкера "Сіг"

До мережі потрапили супутникові фотографії російського танкера "Сіг", який у ніч на 5 серпня був атакований надводним дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Зазначається, що супутникові знімки були зроблені вранці цієї суботи, 5 серпня. На кадрах можна побачити два буксири. Зокрема їх присутність підтвердили й дані сервісу Marinetraffic.com.

Судно "Водолаз Кузьміних" прибуло до танкера з обладнанням і фахівцями для проведення підводно-технічних робіт. Вже станом на сьогоднішній ранок корабель повернувся в порт Анапи.

Внаслідок атаки дроном у "Сіга" було частково затоплено машинне відділення.

Як пише видання, Росія використовує танкер для перевезення хімічних речовин і нафтопродуктів. Також з 2019 року корабель перебуває під санкціями США через доставку авіапального з Криму до Сирії.

Фото: супутниковий знімок "Сіга" (t.me/radiosvoboda)

Атака на "Сіг"

Танкер було атаковано дронами у ніч на 5 серпня в Керченській протоці. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС. За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.