ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Окруженный буксирами. В сеть попали фотографии поврежденного танкера "Сиг"

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 13:00
Окруженный буксирами. В сеть попали фотографии поврежденного танкера "Сиг" Фото: иллюстрированное изображение (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В сеть попали спутниковые фотографии российского танкера "Сиг", который в ночь на 5 августа был атакован надводным дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны утром этой субботы, 5 августа. На кадрах можно увидеть два буксира. В частности их присутствие подтвердили и данные сервиса Marinetraffic.com.

Судно "Водолаз Кузьминых" прибыло к танкеру с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. Уже по состоянию на сегодняшнее утро корабль вернулся в порт Анапы.

В результате атаки дроном у "Сига" было частично затоплено машинное отделение.

Как пишет издание, Россия использует танкер для перевозки химических веществ и нефтепродуктов. Также с 2019 года корабль находится под санкциями США из-за доставки авиатоплива из Крыма в Сирию.

Окруженный буксирами. В сеть попали фотографии поврежденного танкера &quot;Сиг&quot;

Фото: спутниковый снимок "Сига" (t.me/radiosvoboda)

Атака на "Сиг"

Танкер был атакован дронами в ночь на 5 августа в Керченском проливе. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена