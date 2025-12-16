Оточені в Куп’янську війська РФ чинять опір, але ЗСУ продовжують зачистку міста

За його словами, операція зі звільнення Куп’янська не була одномоментною та розпочалася ще у вересні. Тоді українські військові сформували пошуково-ударне угруповання, яке послідовно реалізує план із нейтралізації противника. Операція складається з двох етапів.

"Перша - це перерізання логістики, і оточення ворога в самому місті. Відповідно, перша частина завершилась успішно. Друга частина - це локалізація ворога в місті, стабілізаційні заходи в самому місті, і безпосередньо зачистка самого міста", - розповів він.

Наразі логістика російських підрозділів здійснюється виключно за допомогою безпілотників. Водночас окупанти продовжують безуспішні спроби прорвати сухопутний коридор до своїх оточених сил.

"Вони навіть через славнозвісну трубу намагались рухатись. Труба під постійним вогневим контролем і розвідкою перебита, відповідно, успіхом закінчитись будь-яка така спроба наразі ворога не може. І це дає змогу проводити дії в самому місті", - зазначив Райков.