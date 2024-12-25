Оточень не було: що відбувається в районі Макарівки на Времівському напрямку

У районі Макарівки на Времівському напрямку фронту точаться інтенсивні бої. Проте оточень українських військ на цьому напрямку не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що населений пункт Макарівка - це Времівський напрямок фронту, який зараз один із найбільш інтенсивних. Противник прикладає там багато зусиль, відповідно і ЗСУ теж.

"Саме зараз в цьому районі тривають бої. Тому до подробиць ми не можемо поки вдаватися з міркувань операційної безпеки тих військ, що зараз там перебувають. Втім, маю ще раз зазначити та підкреслити, що оточень там не було", - сказав речник.

За його словами, інформація про нібито оточення українських сил у Макарівці була результатом помилкової інтерпретації даних.

"Скажімо так, це були результати помилкової інтерпретації окремими спостерігачами даних, що інколи до них надходять просто зі збоями чи затримками. Так буває", - додав Трегубов.

скриншот deepstatemap.live