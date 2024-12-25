ua en ru
Ср, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Окружений не было: что происходит в районе Макаровки на Времевском направлении

Макаровка, Среда 25 декабря 2024 15:29
UA EN RU
Окружений не было: что происходит в районе Макаровки на Времевском направлении Фото: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Макаровки на Времевском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В районе Макаровки на Времевском направлении фронта идут интенсивные бои. Однако окружений украинских войск на этом направлении не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Он отметил, что населенный пункт Макаровка - это Времевское направление фронта, которое сейчас одно из самых интенсивных. Противник прикладывает там много усилий, соответственно и ВСУ тоже.

"Именно сейчас в этом районе продолжаются бои. Поэтому к подробностям мы не можем пока прибегать из соображений операционной безопасности тех войск, которые сейчас там находятся. Впрочем, должен еще раз отметить и подчеркнуть, что окружений там не было", - сказал спикер.

По его словам, информация о якобы окружении украинских сил в Макаровке была результатом ошибочной интерпретации данных.

"Скажем так, это были результаты ошибочной интерпретации отдельными наблюдателями данных, которые иногда к ним поступают просто со сбоями или задержками. Так бывает", - добавил Трегубов.

Окружений не было: что происходит в районе Макаровки на Времевском направлении

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Макаровке

Напомним, на днях аналитики DeepState сообщили, что украинские войска рискуют попасть в окружение в Макаровке Донецкой области. На карте DeepState отобразили, что оккупационные войска замкнули кольцо вокруг населенного пункта.

В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию об окружении украинских сил.

Позже спикер Сил обороны юга Украины рассказал, что в районе Макаровки проводят стабилизационные мероприятия, военные пытаются восстановить позиции и не допустить окружения.

По словам спикера, ситуация на том участке фронта сложная, но не безнадежная.

По состоянию на 25 декабря DeepState показывает населенный пункт Макаровка как оккупированный. Аналитики сообщили, что по состоянию на 23 декабря в Макаровке нет окруженных подразделений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
Ситуация с энергоснабжением в Украине начала улучшаться
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил