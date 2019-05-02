В Украине ввели штрафы за незаконное использование символики полиции

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что с сегодняшнего дня, 2 мая, в Украине появилась административная ответственность и начали действовать штрафы за незаконное использование символики и названия Национальной полиции Украины физическими лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

"Отныне ответственность предусмотрена за незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Национальной полиции или производных от него", - заявили в МВД.

Также они сообщили, что это коснется и надписей на иностранном языке.

"Такие действия влекут за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - подчеркнули в МВД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине вступил в силу закон относительно незаконного использования полицейской символики. В частности, закон № 2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины" определяет признаки принадлежности к полиции, порядок их использования и вводит штрафы за нарушение закона.