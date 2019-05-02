В Україні ввели штрафи за незаконне використання символіки поліції

В Міністерстві внутрішніх справ Україні повідомили, що з сьогоднішнього дня, 2 травня, в Україні з’явилась адміністративна відповідальність та почали діяти штрафи за незаконне використання символіки і назви Національної поліції України фізичними особами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Facebook.

"Відтепер відповідальність передбачена за незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції або незаконне використання на транспортному засобі найменування Національної поліції чи похідних від нього", - заявили в МВС.

Також вони повідомили, що це стосуватиметься й написів іноземною мовою.

"Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголосили в МВС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні вступив в силу закон щодо незаконного використання поліцейської символіки. Зокрема, закон № 2584-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України" визначає ознаки належності до поліції, порядок їх використання та вводить штрафи за порушення закону.