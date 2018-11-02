ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики

Новости » Политика    02.11.2018 - 14:54
Фото: полиция (РБК-Украина/ Виталий Носач)
Фото: полиция (РБК-Украина/ Виталий Носач)

Через полгода использования полицейской символики начнут действовать штрафы

В Украине в пятницу, 2 ноября, вступает в силу закон о незаконноко использование полицейской символики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

Еще через полгода, в мае 2019, будет введена административная ответственность за незаконное использование символики Нацполиции.

В частности, закон № 2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины" определяет признаки принадлежности к полиции, порядок их использования и вводит штрафы за нарушение закона.

В Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики

Согласно тексту документа, признаками принадлежности к полиции есть символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные знаки отличия, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

"Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией, а в других случаях - по решению руководителя полиции", - отметили в МВД.

Штрафы

Через полгода после вступления этого закона в силу, в мае 2019 года, начнут действовать штрафы за незаконное использование символики Нацполиции.

Незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции Украины или наименование полиции или производных от него, в том числе на иностранном языке, грозит наложением штрафа от одной до двух тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен).

Если полицейскую символику незаконно используют юридические лица, предприниматели, общественные организации и органы государственной власти, то штраф для них составит от двух до трех тыс. необлагаемых минимумов (34-51 тыс. гривен).

Если физлицо после наложения на него штрафа использует символику Нацполиции повторно - заплатит от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов (51-68 тыс. гривен).

Юридическим лицам, предпринимателям и организациям в этом случае будет грозить повтороне наложение штрафа в эквиваленте от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (68-85 тысяч гривен).

Напомним, 2 октября Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №7474 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".

Кабмин направил 360 млн гривен на авиационную систему безопасности МВД Кабмин утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья
Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныполициясимволика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь