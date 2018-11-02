В Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики

Фото: полиция (РБК-Украина/ Виталий Носач)

Через полгода использования полицейской символики начнут действовать штрафы

В Украине в пятницу, 2 ноября, вступает в силу закон о незаконноко использование полицейской символики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

Еще через полгода, в мае 2019, будет введена административная ответственность за незаконное использование символики Нацполиции.

В частности, закон № 2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины" определяет признаки принадлежности к полиции, порядок их использования и вводит штрафы за нарушение закона.

Согласно тексту документа, признаками принадлежности к полиции есть символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные знаки отличия, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

"Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией, а в других случаях - по решению руководителя полиции", - отметили в МВД.

Штрафы

Через полгода после вступления этого закона в силу, в мае 2019 года, начнут действовать штрафы за незаконное использование символики Нацполиции.

Незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции Украины или наименование полиции или производных от него, в том числе на иностранном языке, грозит наложением штрафа от одной до двух тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен).

Если полицейскую символику незаконно используют юридические лица, предприниматели, общественные организации и органы государственной власти, то штраф для них составит от двух до трех тыс. необлагаемых минимумов (34-51 тыс. гривен).

Если физлицо после наложения на него штрафа использует символику Нацполиции повторно - заплатит от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов (51-68 тыс. гривен).

Юридическим лицам, предпринимателям и организациям в этом случае будет грозить повтороне наложение штрафа в эквиваленте от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (68-85 тысяч гривен).

Напомним, 2 октября Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №7474 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".