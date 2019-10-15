Относительное большинство украинцев против большой приватизации

Поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

В Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства 4 октября утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, доля государственного сектора в составе экономики Украины в первом полугодии 2019 года составляла 13%.