Отношения США и Китая затрудняют переговоры по климату, - Джон Керри

Натянутые отношения между США и Китаем затрудняют переговоры по климату. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В заявлении изданию Керри говорит, что
Он отметил, что в скором времени планирует встречу с китайским коллегой, на которой надеется достичь прогресса.
Ранее Керри заявлял, что если Китаю не удастся сдвинуть свою цель по нулевым выбросам углерода с 2060 на 2050 год, то усилия остального мира по борьбе с глобальным потеплением могут оказаться напрасными. Вот почему так важно договорится с Китаем о сокращении выбросов.
Напомним, что США запустили спутник, который будет следить за изменениями климата на Земле. Также ожидается, что с помощью спутника можно будет отреагировать вовремя на глобальную угрозу.