Отношения США и Китая затрудняют переговоры по климату, - Джон Керри

В заявлении изданию Керри говорит, что

Он отметил, что в скором времени планирует встречу с китайским коллегой, на которой надеется достичь прогресса.

Ранее Керри заявлял, что если Китаю не удастся сдвинуть свою цель по нулевым выбросам углерода с 2060 на 2050 год, то усилия остального мира по борьбе с глобальным потеплением могут оказаться напрасными. Вот почему так важно договорится с Китаем о сокращении выбросов.