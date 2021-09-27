ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США запустили в космос спутник, который будет следить за изменениями климата

Новина українською →
США , Понедельник 27 сентября 2021 22:01
США запустили в космос спутник, который будет следить за изменениями климата Фото: США запустили в космос спутник дистанционного зондирования Landsat 9 (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, в 21: 12 по киевскому времени состоялся запуск ракеты Atlas V вместе со спутником Landsat 9. США будут использовать аппарат для исследования глобальных изменений климата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию запуска NASA.

Отмечается, что запуск ракеты состоялся со стартовой площадки SLC-3E, что расположен в Калифорнии.

Спутник вышел на полярную солнечно-синхронную круговую орбиту на высоте 705 километров и наклоном 98,2 градуса. Аппарат будет двигаться со скоростью 26 972 км/ч и делать оборот вокруг нее всего за 99 минут.

США будут использовать Landsat 9 для сбора данных о глобальных изменениях климата и оперативного реагирования в случае угрозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Кабмин взял на себя функцию наблюдательного совета "Нафтогаза"
Кабмин взял на себя функцию наблюдательного совета "Нафтогаза"
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине