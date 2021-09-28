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Климат на Земле может измениться до неузнаваемости: объяснение ученых

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Вторник 28 сентября 2021 08:35
Климат на Земле может измениться до неузнаваемости: объяснение ученых Фото: климат на Земле изменится (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sciencealert.

Из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности.

Главная причина этому - выбросы углерода.

Специалисты составили три плана развития событий: высокий, средний и низкий уровни негативного воздействия человечества на климат.

Первые два предполагают, что температуры будут повышаться после 2100 года.

Растительность и лучшие посевные площади переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания множества культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.

Третий сценарий - уровень моря продолжит подниматься, даже учитывая минимизацию негативного воздействия деятельности человека.

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