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Відносини США і Китаю ускладнюють переговори щодо клімату, - Джон Керрі

Автор: Наталья Скороход

Натягнуті відносини між США і Китаєм ускладнюють переговори по клімату. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У заяві виданню Керрі каже, що

Він зазначив, що незабаром планує зустріч з китайським колегою, на якій сподівається досягти прогресу.

Раніше Керрі заявляв, що якщо Китаю не вдасться зрушити свою мету по нульовим викидам вуглецю з 2060 на 2050 рік, то зусилля решти світу по боротьбі з глобальним потеплінням можуть виявитися марними. Ось чому так важливо домовиться з Китаєм про скорочення викидів.

Нагадаємо, що США запустили супутник, який буде стежити за змінами клімату на Землі. Також очікується, що за допомогою супутника можна буде відреагувати вчасно на глобальну загрозу.

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