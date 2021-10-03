Відносини США і Китаю ускладнюють переговори щодо клімату, - Джон Керрі

У заяві виданню Керрі каже, що

Він зазначив, що незабаром планує зустріч з китайським колегою, на якій сподівається досягти прогресу.

Раніше Керрі заявляв, що якщо Китаю не вдасться зрушити свою мету по нульовим викидам вуглецю з 2060 на 2050 рік, то зусилля решти світу по боротьбі з глобальним потеплінням можуть виявитися марними. Ось чому так важливо домовиться з Китаєм про скорочення викидів.