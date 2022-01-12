Отношения с НАТО на критически низком уровне, - Минобороны России

Отношения между Россией и НАТО на сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

По его словам, российская сторона якобы неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы.