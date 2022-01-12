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Отношения с НАТО на критически низком уровне, - Минобороны России

Автор: Юлия Бойко

Отношения между Россией и НАТО на сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

По его словам, российская сторона якобы неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США по итогам этой встречи заявили, что Россия не взяла на себя обязательство отвести войска от границ Украины.

А в НАТО предупредили, что могут усилить военное присутствие на восточном фланге, если Россия решится на вторжение.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки